過往別墅山林清幽美景只在山間，礙於交通及生活機能考量令人卻步，然而佈局國際逾40年的麗寶建設看好淡海新市政區域發展，推出市中心別墅案「天水一墅」，約6300坪超大基地，規劃3500坪法式莊園；建案更是罕見的電梯別墅，附設社區型管理形式，兼具山景、溪景、海景，在家即可遠眺萬坪公園綠意，回家彷彿進入世外桃源，享受愜意溪畔蟬鳴。

「天水一墅」是淡海地區難得的雙拼百坪別墅，為提升居住品質，僅設122席稀有席次，每戶皆設有獨立電梯、雙車位、前庭後院，更規劃獨棟350坪公設會館，包含健身房、宴會廳、Ktv、瑜珈教室、泳池、英倫風撞球室、廚藝教室等休閒公設應有盡有；採社區式管理，24小時管制單一出入口，大大增加居住安全性。

「天水一墅」是淡海地區難得的雙拼百坪別墅，為提升居住品質，僅設122席稀有席次，每戶皆設有獨立電梯、雙車位、前庭後院，更規劃獨棟350坪公設會館。(圖/天水一墅提供)

交通利多方面，近V08輕軌濱海義山站，步行3分鐘即達；另外，待淡江大橋通車，可輕鬆串聯五股、林口等區域；興建中的淡北道路更可直達北士科園區，出門步行5分鐘抵家樂福，7分鐘抵淡水國民運動中心，12分鐘抵美麗新影城，生活機能豐富便利。

得意佳建築行銷蘇同福總經理表示，「天水一墅」具備「三大二好一超值」優勢，約6300坪大基地，享前庭後院低密度的住宅大空間，獨棟公設約11%超低公設比大享受；緊鄰公司田溪、萬坪公園，客廳即享好風光；市心電梯別墅完善機能好生活，加上近來地震頻繁，民眾紛紛考慮換房，使用北市區舊華廈價格即可輕鬆入手百坪電梯別墅，十分超值。

反觀各區房價節節高漲，淡水區目前擁有低基期優勢，3字頭即可無負擔入主市中心電梯別墅。隨淡海輕軌通車，以及藍海線第二期的規劃開發，受惠於軌道利多，外界看好補漲優勢。

淡水區目前擁有低基期優勢，3字頭即可無負擔入主市中心電梯別墅。隨淡海輕軌通車，以及藍海線第二期的規劃開發，受惠於軌道利多，外界看好補漲優勢。(圖/天水一墅提供)

買房要考慮的面向很多，除了建案本身、地段優勢、生活機能之外，跟著重大建設走準沒錯，而且入手時機更是關鍵！綜觀區域發展性，現在正是入主淡海的好時機。