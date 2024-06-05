傳承近半世紀營造實力 擘劃建築新世紀里程碑

森鉅建設源於新北名宅領航老字號「森聯機構」，承襲近半世紀所積累的營造專業穩健，世代交替而生的新銳品牌。身為品牌的重要推手總經理簡旭聰，擁有加拿大英屬哥倫比亞大學土木工程學士、美國史丹佛科學管理與工程碩士高學歷，身為二代，在父親的支持及開明作風下，盡情選擇所愛，畢業後前往矽谷，在Oracle甲骨文擔任軟體開發工程師。

為豐厚自身經歷，陸續參與「德欣創投」、不動產管理「南山人壽」、智慧建築應用軟體科技公司「睿德資訊」，學習及歷練不同的跨界專業，最後本著與生俱來對建築熱愛的DNA，2010年回到家族事業「森聯機構」，從土地源頭的取得、評估與開發，乃至於最終將落成的房屋交給客戶的過程，皆親身參與歷練完整，十多年來在地產業的景氣起伏中穩紮穩打不斷成長，爾後一手創立「森鉅建設」，並以嶄新的思維，融入豐富的經歷，打造建築新世紀。

森鉅建設是襲近半世紀所積累的營造專業穩健，世代交替而生的新銳品牌。(森鉅建設提供)

以森鉅的第一個作品為例，2023年座落於林口的「森鉅旭」，目標客層即是懂得年輕、時尚的菁英女性，渴望在忙碌生活以外覓得一處心之所嚮的歸宿，因而在規劃上以易居整理、人文綠景、加上在地氣候的考量…，規劃小坪數的大宇宙，融合開放餐廚、專屬洗衣房、頂樓咖啡廳等規劃，深入消費者需求，大受好評風光完銷。

繼而第二個作品「森鉅承」，則選擇新北首站鶯歌的鳳鳴重劃區。簡旭聰表示，「在規劃前，我們做了精密的研究，發現這區自住客多，且多以家族為主。」所以從「傳承」的角度出發，「森鉅承」以森林中最核心的母樹為意象，為了打造「人天共好」的情感建築，非常用心於中庭設計規劃四季植栽計劃，並以珍稀的百年樹種—台灣真柏為「家徽樹」，象徵家庭樹的榮耀使命，也是凝聚家族每一份子的源頭。

科技始終來自於人性 貼近人心更能創造美好價值

從首部曲「森鉅旭」揭開序幕，接續傳承的「森鉅承」，到即將推出座落於林口門戶的雙棟建築的第三個作品，皆是看好林口的成長潛力，集結AI產業園區、林口新創園區、國際媒體園區、郵政物流園區、華亞科技園區二期等五大園區，也因此，「醞釀中的森鉅林口新案，目標將以未來感、科技為主，以「Modern-Magic」賦與這個作品無限想望。」森鉅建設副總經理王琬彤說。

醞釀中的森鉅林口新案，目標將以未來感、科技為主，以「Modern-Magic」賦與這個作品無限想望。(森鉅建設提供)

森鉅建設副總經理王琬彤，早年與簡旭聰共同創立「睿德資訊」，並一手建立軟體服務團隊的她，從單純客製軟體到服務國內外客戶的專案軟體開發，進而尋找出系統的解決方案，過程中累積出「會員服務CRM」與「市場經驗」。憑藉著豐厚的科技整合，以及自家軟體研發能力整合大樓弱電系統，並成功導入多處大型建設公司建案的經驗，森鉅建設打造了從購買開始到交屋，以及居住整合的APP系統，讓住戶能從合約成立後的工程客變需求預約、建材的選色決定、及交屋後社區的公設預約、住戶的E-home鑰匙、充電樁用電管理、管理費的繳納與繁複對帳等舉凡社區內所需的大小事全面E化整合。

「甚至連社區的物業管理平台、居住期間的報修服務，都能在這個平台完成！」王琬彤說，「我們期待與住戶的對話不是只有買賣契約與保固約定，正因房子是很多人一輩子的人生夢想，森鉅建設期許能做到成為住戶一輩子隨侍陪伴的好朋友，更貼近他們的生活！」