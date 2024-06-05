113年的端午節連假即將來臨，各縣市陸續發放三節慰問金，其中金門縣市民符合條件者，最多可領取3000元。

迎接端午節，金門縣針對低收入戶發放慰問金，每戶將發給3000元，發放時間由各鄉(鎮)公所於節前辦理發放。

此外，金門縣針對身心障礙者每人發放2000元，須同時符合下列資格：1.設籍滿十年且實際居住本縣；2.以發放節日當日前60日為基準，經本縣衛生局評估長照失能等級達六級以上，且身心障礙證明之等級為極重度。發放時間預計在端午節前後30日，由派員到府發放慰問金。

金門縣福利好，「三節」包括端午亦享有配售金酒優惠，主要對象是年滿十八歲以上並自去年六月十日前設籍金門縣，迄今仍符合連續設籍且連續實際於本縣工作之縣民，今年的受理日期已過。

端午節將至，各縣市紛紛為65歲以上長者提供敬老福利，其中以新竹縣發放1萬元的敬老禮金最高，但設有排富條款。其他縣市包括台北、台中、基隆、新北、桃園、南投、彰化、台南、高雄等，也都有相應的端午節敬老禮金或福利。