在競爭激烈的美容保養市場中，Cimor 於 2023 年傲視群雄，榮獲了五項國際知名獎項，

令人矚目的是2024年獲得Monde Selection國際品質雙金獎標章，業界公認的奧斯卡級別的榮耀。

Monde Selection 是全球歷史最悠久且最具代表性的品質評鑑機構之一，CIMOR成立不到兩年，獲得萬名使用者的實際好評的MIT品牌，在多達3000多個品項競爭下，經由世界各地80位頂尖專家評審團經嚴格標準評鑑，殺出重圍，獲得「雙金獎」殊榮。

Cimor 歷經超過六年研發台灣唯一Puritide 生醫專利技術以 MRGF 專利活性因子申請獨家專利，並研發成完整預防老化療程，推出四款高效明星保養產品，包含「2 倍賦活多胜肽噴霧精華」及「8 倍賦活奇肌修護精華」2項產品獲得Monde Selection國際品質金獎標章，在全球美容界頂尖評鑑機構的認可下，品牌對於生醫級保養品的品質有嚴格要求，經過3大認證SGS、GMP、INCI品質檢驗把關。

「2倍賦活多胜肽噴霧精華」&「8 倍賦活奇肌修護精華」兩項核心產品榮獲Monde Selection國際品質標章雙項肯定。(圖/業者提供)

使用奈米級前導技術的「2倍賦活多胜肽噴霧精華」，專利MRGF活性因子提升肌膚對環境傷害的保護力，高效去蠟黃、嫩透肌底，「8 倍賦活奇肌修護精華」，使用頂級積雪草，快速感受奇肌修復力，能有助於改善暗沉、肌膚澎潤、修護…等8大功效，質地為凝露狀，高效卻不黏膩。此外打造，業界最高濃度的「20倍肌活安瓶」凍晶球，完整封存新鮮活性因子，以及「4倍藍銅晚霜」市面上唯一結合MRGF和藍銅的最強小顏霜，以6000ppm最高有效濃度，幫助恢復肌膚緊實彈性的極致享受，全品項為全膚質適用，養好肌膚基底，輕鬆賦予肌膚光采，絕佳的口碑及回購率，受消費者喜愛的程度有目共睹。

Cimor 作為一個專業的保養品牌，擁有自主實驗室與生技工廠，能夠在產品研發和生產的每一個環節都能嚴格控制品質，並為台灣唯一 擁有Puritide 生醫專利技術的保養品牌，透過對蛋白質的專利修飾技術，有效提高肌膚吸收力並穩定產品活性，提供最佳的肌膚完整賦活效果，更賦予了CIMOR獨特的競爭優勢，專利酵母活性因子在常溫保存下，2年後回測依然高達80%-90%的高效活性，真正打造業界唯一！

Cimor 將持續致力於發揚台灣生醫專利技術，獨家的專利研發，讓台灣的光芒閃耀在全世界，為保養品市場打開全新視野，將不斷開發出更多符合消費者需求的產品，為美麗和健康帶來更多可能。

CIMOR因應本次獲獎殊榮，特別舉辦官網回饋活動，雙項金獎產品組合買大送小！

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CIMOR官網回饋活動至2024年06月15日止！歡迎一起感受保養全新體驗！