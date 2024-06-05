南韓3日宣布，東海發現儲量達140億桶石油、天然氣的可能性「非常高」，總價值更可能是三星電子市值的5倍。不過有南韓官員表示，該油氣田開發成功的機率僅20％，另外歷史顯示，過去僅有少數成功開發案例，甚至有開發後價值遠低於預期的例子。

韓聯社報導，南韓總統尹錫悅3日表示，經過探勘，南韓東南方慶尚北道浦項市英日灣附近的東海海域，蘊藏大量石油及天然氣的可能性「非常高」，儲量介於35億至140億桶之間，當中75％為天然氣，25％為石油，天然氣最多可用29年，石油可用4年。

南韓政府更預估，這片油氣田帶來的價值最高可達三星電子（Samsung Electronics）市值的5倍。三星電子的市值為3282億美元（約新台幣10.6兆元）。

南韓政府將於年底展開鑽探計畫，以進一步確認是否真的有油氣田，以及油氣田的蘊藏量。南韓產業通商資源部部長安德根表示，一旦確認油氣田存在，預計可於2035年進行商業開發。

南韓發現儲量最多達140億桶的油氣田，韓媒探討南韓能否成為石油生產國？

南韓中頭獎？能成為石油生產國？

韓聯社指出，21世紀至今發現的最大深海油田位在南美洲的蓋亞那，約有110億桶，若東海英日灣證實能夠開發，等同於南韓「中了頭獎」。

報導提到，發現大油田的消息，讓南韓社會愈來愈期待南韓能成為「石油生產國」。

目前南韓能源需求中，高達97％至98％仰賴進口，當中又以進口原油佔最大宗。

南韓政府預估，140億桶深海油田蘊藏量將是東海淺水區儲量的311倍，如果證實，南韓將成為「真正的石油生產國」，一旦真正生產石油及天然氣，預估南韓能實現能源獨立，出口石油及天然氣。

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油氣田開發成功率僅20％

不過也有南韓官員持謹慎態度，一名產業通商資源部官員表示，用平均進口價格計算後，140億桶石油、天然氣的總價值約達1.4兆美元（約新台幣45.3兆元），「但我們不認為太重視這些數字是適當的」。他強調要完成鑽探程序後，才能確認是否真的有大片油氣田存在。

另一名官員也表示，預計鑽探計畫的成功率僅20％，代表仍有80％的失敗率。

該名官員也提到，由於油氣田位在海下1公里深，鑽探計畫的成本相當龐大，每鑽一次就耗資7260萬美元（約新台幣23.5億元）。南韓政府預計鑽5次。

過去開發成功機率低 產值低於預期

報導提到，南韓自1966年起，就不斷在近海探勘能源，不過多年來只有少數成功案例。

1998年，南韓政府在浦項市附近水域發現4500萬桶天然氣儲量，並於2004至2021年間進行商業開採，17年間創造1.4兆韓元（約新台幣329億元）利潤，產值仍低於市場預期。