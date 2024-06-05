一名男子在網路上發文抱怨，她有一個交往3年的女友，因為女友在壞壞的這方面有怪癖，屬於重口味的M體質，這三年來男子都擔任S的角色，長期以來相處都沒啥問題，沒想到日前女友突然想玩新花樣，讓男子嚐試過就後悔莫及。

男子在網路《Dcard》發文抱怨，表示女友在前一陣子，突發奇想，想要兩人角色互換，不斷哀求了快2隔月，最後受不了女友的苦苦哀求，就突然心軟答應了，沒想到這一時心軟卻是引爆惡夢的開端。

在上禮拜兩人約好的日子，特地花了一個小時清洗好通道，然後趴在床上，沒想到女友還把他的四肢綁起來，然後…….潤滑完就突然進來了！因為疼痛，男子當場飆淚，跟女友喊停，沒想到女友越來越起勁，直到女友突然感覺怪怪的，這才發現流血了！

男子表示這次的初體驗，絕對不會有下次了，害他連續幾天大便都會出血，連走路都要扶牆壁，雖然已經康復了，但那幾天真的很難受，男子表示下次絕對要復仇，讓女友也要體驗扶牆的感覺。

網友看到這片抱怨文後，紛紛留言表示：「身為一個甲覺得要好好教育你們兩個怎麼玩後門」、「怎麼會能接受被肛，我是想到都害怕…」、「我真的不行….」、「結論：你是痔瘡破了」、「無法想像」、「這篇文讓人感覺到痛」、「這是電影情節吧！」、「我到底看到了啥？」。