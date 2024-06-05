一名80歲婦人，幾十年來保持著初一、十五吃素的習慣，但近半年，她瘦了6公斤，且不時腹痛，就醫發現竟已罹患3期胃癌，雖經手術，術後仍不治身亡。醫師指，婦人在吃素的日子，都是稀飯配醬瓜等高鹽份的醃漬物，而高濃度的鹽份，會讓胃黏膜被侵蝕，容易誘發胃癌病變。

肝膽腸胃科醫師張振榕上「醫師好辣」節目中指出，上述80歲婦人，是被女兒帶來就醫，阿嬤一走進診間，「我就覺得她有問題」，人很瘦、臉色蒼白，問診發現阿嬤半年內瘦了6公斤，每天都說肚子痛，食慾很差。

張振榕說，進一步問診發現，阿嬤幾十年來，保有初一、十五吃素的習慣，每個月的這兩天，必吃稀飯配醬瓜，後來安排胃鏡檢查發現，阿嬤是3期胃癌，臉色之所以蒼白，是因腫瘤造成貧血，後來雖然有安排手術，但術後仍然不治身亡，而研判阿嬤會得胃癌原因，就是她長年吃高鹽份的醃漬物的飲食習慣。

張振榕說，常吃高濃度的鹽份食物，會讓罹患胃癌風險升高2倍，日本胃癌發生率高，主因就是他們愛吃醃漬食物，高濃度鹽份本身就容易破壞胃黏膜，鹽份會讓胃黏膜被腐蝕，食物中若再吃進致癌物質，就容易被胃所吸收，提高胃癌發生的機會。

張振榕並指，除了醃漬物是高鹽食物，加工肉品也常含有大量鹽份，加上加工品又含有高濃度亞硝酸鹽，亞硝酸鹽也會導致胃癌，如果食用者本身又帶有胃幽門桿菌，就很容易得到胃癌。