你是否常覺得家中的長輩，有時像「老番癲」，非常難溝通，醫師提醒，這有可能是長輩有失智情形，除帶他們就醫外，在溝通上也是有技巧的，跟失智長輩溝通，要訣是要先認同他腦子裡想的這件事「是真的」，讓他有被認同感，接下來再處理這件事，會比較容易有圓滿的句點。

歌手吳俊宏上「姊妹亮起來」節目時，分享照顧失智父親，曾讓他時而覺得蠻崩潰的，比如說，爸爸常常要看他錢放在哪裡才會心安，但是爸爸就是忘記錢放在哪裡，認為家人偷他的錢，家裡氣氛就會搞得很不愉快。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師鄭丁靚表示，家裡如果開始有這樣子初期失智的長輩，你跟他講道理，或者是裝設監視器，長輩可能覺得你是在硬摃，「你跟我不同國」，要與失智長輩溝通，首先要先認同他腦袋瓜裡想的這件事情是真的，但是在處理上，我們接下來可以有不一樣的方法，讓這件事情落幕。

鄭丁靚說，舉例來說，住在榮民之家的一些伯伯，常常想要回鄉，我們就在榮家，設一個「仿造月台」區，有車站還有音效，看起來就像真的月台，當伯伯吵著想要回家時，我們就帶他去月台坐一下，陪他等個幾分鐘，然後說「火車今天誤點了，我們明天再來」，反正那個年代火車也不太準確，就解決這件事。

吳俊宏說，對於自己爸爸常忘記錢放在哪兒的事，後來，他有想到了一招，就是爸爸只要再問他的錢跑到哪裡去的時候？「我就自己拿我的錢說，爸爸你的錢在這兒？你要我保管，你忘記了」，才順利解決這個話題。

義大醫院預防醫學科主任洪暐傑指，失智長輩偶爾會做出一些超乎想像的事情，讓照顧者壓力沈重，建議照顧者可撥打長照專線1966，可以得到例如喘息照顧、復康巴士、日托、租借輔具等服務，來緩解照顧上的壓力。