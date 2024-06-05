慶祝黃埔建軍百年，總統賴清德將赴鳳山陸軍官校主持校慶，沒想到退役少將于北辰1日就在陸軍軍官學校的臉書粉專PO文下方留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函，有許多網友紛紛留言表示，「臉皮是有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可笑不可笑？」對此，退役中將帥化民4日就表示，「你不要給臉書小編找麻煩，你直接上書給賴清德，這是我們黃埔家裡面很心痛的事情」，引發討論。

帥化民4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這人真的是懶得批評，今天講老實話，你現在所追捧的民進黨，他們把黃埔的歷史從民國38年就切割了，今天是百年校慶，是連結到民國13年建校，切割還是黃埔嗎？那你怎麼還會要去參加這個校慶呢？」帥化民直言，「你能不能得到黃埔學長、學弟認同你的言行，你應該很清楚」。

帥化民更接著說，「你挺中華民國，但今天中華民國沒被中共滅亡之前，是不是被台獨滅的差不多了？所以你要去認同這個政黨的主張，那你還能說你是黃埔校友嗎？」帥化民最後也說到，「為什麼今天這些學長、學弟會對你吐槽？你應該要好好地思考一下，你不要給臉書小編找麻煩，你直接上書給賴清德，這是我們黃埔家裡面很心痛的事情」。