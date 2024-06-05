各級學校論文撰稿、校對、審查都有稿費規定，牽涉到學術專業性。但胸腔科醫師蘇一峰質疑，中央訂專業論文的英修每份300到1000元，連英文系大學生都不願意接手這個價格.，正常市場價格的英修是十倍。用這種經費還想要台灣產出科技人才？日韓科技研究經費常常是我們的百倍。還有網友指出，英國人對學術文件的文法字辭要求可說到了吹毛求疵的地步，當年前總統蔡英文說她的博士論文不必修改，根本是不可能的。

蘇一峰4日在臉書發文附圖質疑，「中央政府要求專業的學術論文英修，經費要照這個價格修改！我就問，有人找得到專業論文的英修每份300到1000元嗎？連英文系大學生都不願意接手這個價格.....好嗎？正常市場價格的英修是你的十倍好嗎！」

蘇一峰直言，「對研究人員用這種經費，還想要台灣產出科技人才？台灣的日常就是做研究常常還要自己貼錢！在日韓做科技研究是經費拿到手軟，常常是我們的百倍。錢都花在養側翼身上了是嗎？錢灑光電風電不手軟！科技研發給錢像災難，難怪每次都只能巴著外國人當台灣之光！」

網友表示「高等教育的崩壞，只會越來越嚴重」、「現在有生成式AI，聽說已經有專門針對英修，成本大幅下降」、「找ChatGPT或其他AI幫忙呢？（蘇：對阿，之後可能只能這樣了）」、「資源被少數把持（蘇：靠學閥山頭很重要！沒背景的小咖就是沒資源）」、「台灣出產科技人才。但是要自己到國外發展才有用」、「外文編修一件至少18300元吧」。

還有人分享「我2000到2009年碩博連讀，學校在台大、實驗室在中研院分子生物研究所，那時候中研院分生所有特別聘請一位英國人（劍橋的生物學博士)，幫忙修改所內師生要投稿稿件的英文，他不但修改你的文法，還會看你內容有沒有連貫性、邏輯性，真的很棒！英國人對於文法、字句、用辭的要求簡直到了吹毛求疵的地步！所以後來蔡英文說她的博士論文，口試老師說不必再修改，我就知道這一定有問題！（對英國人來說、尤其是法律的博士論文、容許錯字？這根本是不可能的）」蘇一峰直呼「博士論文不用修改一看就是唬爛，蔡面對外賓都還要翻譯」。