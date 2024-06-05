大陸央視新聞用戶端4日報導，嫦娥六號攜帶的大陸五星紅旗在月球背面成功展開，這是中國大陸、也是世界首次在月球背面獨立動態展示國旗。在真空無大氣無風的月球，旗幟如何「飄揚」？黑科技引發討論。前立委郭正亮表示，軍事上「藏步」的黑科技會最多，美國有雜誌已指出中芯國際申請了邁向3奈米的專利，華為有可能早就達標了，只是不講，故意說自己連5奈米都還拿不到，能解決7奈米就已經「非常非常好」了。

中國大陸最近成立了半導體「大基金」第3期，對未來大陸半導體製與製程工藝發展的影響極受矚目。華為常務董事張平安表示，大陸半導體還拿不到3nm、5nm，但以目前狀況，能解決7nm就已經「非常非常好」。未來晶片發展應發力成熟製程，在系統架構上發揮。

「未來他那個太空站，也會變成世界唯一！」郭正亮4日在《頭條開講》節目表示，「因為美國早晚會退出嘛，他夠舊了。那...你怎麼知到他在上面搞什麼事？美國都會這樣（陰謀論）啦，不然怎麼會有那麼多外星人電影？他以後就會有很多什麼『中國在偷偷研究黑科技』這種電影！」

「一定會變成這樣，他就會疑神疑鬼啦！比如說剛剛我又看到一篇文章。」郭正亮提到，因為今天華為不是出來講，說5奈米做不出來？可是自己剛剛就看到美國發表一篇文章說，他們申請了一個專利，那個是要邁向3奈米！那是有一個雜誌叫《Tom's Hardware》（湯姆的硬體）。

旁邊前立委蔡正元補充：「是中芯國際啦！（郭：對...是中芯國際）」郭正亮指出，他申請了一個專利，那個專利就是要邁向3奈米。國際事務專家賴岳謙說，這樣華為也沒有說謊，他說我7奈米能做好就好了，但是有中芯國際幫他？蔡正元：「（3奈米）是中芯國際做的！（賴大笑）」

郭正亮直言：「藏步啦！就是學功夫，有些人藏步，不講。那他可能有一些...早就達標了，他不講這樣。」

郭正亮強調，「這個事實上在軍事最多啦，軍事很多都會隱藏黑科技啦！」