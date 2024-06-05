檢警4日下午相驗藝人唐治平母親遺體，初判為塑膠繩勒頸窒息身亡，唐治平晚間終於現身到淡水警分局派出所，帶「周處除三害手表」領取母親的相驗屍體證明書，他受訪時表示，當時遺體看起來不像是他母親。

唐治平4日受訪表示，母親確實是2天找不到，不過並不想驚動大家，母親過去吵架時，偶而有出現這種狀況，3日他被告知，社區大樓頂樓有遺體，且遺體身上有他母親的鑰匙、磁扣。不過，唐治平表示，看完以後發現遺體身上穿的衣物顏色款式，跟母親的穿衣風格完全不同，也要求員警把遺體頭髮撥開看五官，不像他的母親。

唐治平說，4日晚上剛與朋友吃完飯，淡水分局通知說有結果了，但是給了他一張白紙，不知道什麼東西，加上士林地檢署已經下班了，所以明天他才會知道詳細內容。

唐治平重申2點，第一點：母親的事情還不明朗，所以他沒有任何反應，他要知道結果。第2點：他人是非常陽光正向，沒有落魄，如果你們覺得他現在是個低三下四的人，那是你們的看法，跟他沒有關係。

唐治平強調，他就是一般人，喜歡偶爾吃顆檳榔、抽煙喝酒，有時候拍戲還是工作累了，坐在路邊抽根煙，就是這樣而已，那有落魄嗎？有犯法嗎？

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