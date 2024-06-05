藝人唐治平驚傳母親輕生一案，他在今(6)晚10點多前往淡水水碓派出所，處理後續事宜。面對鏡頭首度發表聲明，他表示沒有演戲的時候，會像一般普通人生活，強調自己沒有酗酒、也沒落魄。其實想回家一個人獨處，至於母親的事情，他也還在等待結果。

唐治平深夜現身，沒有任何妝髮、一臉素顏，面對鏡頭時神色雖然有些憔悴，但講話卻仍有條理。他表示，他只是一般人偶爾吃個檳榔、抽個菸、喝個酒，有時候工作很累就在路邊坐著抽菸，就是這樣而已，「有落魄嗎？有犯法嗎？我一般碰到台灣人都很有人情味，但是媒體寫出來就變成這個樣子。」唐治平一臉無奈，但也嚴正重申兩點：「第一，我母親的事情還不明朗，所以我沒有任何反應，我要知道結果是什麼。第二，我這個人非常陽光正向，錢不是一切，我沒有落魄，如果大家覺得我欠債是個低三下四的人，那是你們的看法，跟我沒有關係。」

唐治平解釋自己不以藝人自居，就算是藝人也是因為藝術提供表演，除此之外，在街上遇到民眾要拍照什麼的，也會親切配合，「其他時間我不是工作，跟你們任何人一點關係都沒有，我高興落魄、我高興抽菸、我高興喝酒，那是我的自由」。

由於母親傳出輕生，很多人傳訊息、打電話來關心，但唐治平還是認為那不是自己的母親，目前還在等待期間。至於私訊和電話部分，他已經不想接了，他還需要專心工作。唐治平也明白大家都很關心他，但他個人不太喜歡這樣子，「藝人是藝人，我沒有工作的時候就是普通人，其實我想回家，一個人獨處，我難過是我的事，也許我不難過，因為這是沒有結果的事情」。

對於被說「酗酒」，唐治平直接表達不滿，自述「我每天晚上就有一瓶酒在床頭，每天晚上自己獨酌，這有犯法嗎？」他也明白電視台會比較敏感，但是工作時間，不論在慈濟醫院或是慈濟校區都不能抽菸喝酒，所以他一整天菸酒不沾。但有時候前一天晚上喝酒，電梯裡有一點酒氣，也許某些人比較敏感，然後就開始傳，他也坦言「我已經發過一次脾氣了」。唐治平強調沒有在工作時間喝酒，也沒有影響別人工作，甚至沒有臉紅，但可能有人聞到一點酒氣，就在亂傳話。

另外唐治平對於外傳他「落魄」，尤其當初剛從大陸返台時，被說「負債百萬」，他當時回應「這沒什麼，欠100多萬而已啊，我正常來說演一部戲(收入)就超過100多萬」，他解釋不過就是那段時間不順，沒想到竟被渲染成落魄的田地。

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