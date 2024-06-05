3日下午2時許，基隆市潮境公園入口與北寧路口路段山坡，發生大規模土石坍塌，有多輛車遭土石掩埋，然而，有輛白色的「瑞典坦克」被發現前半段車身掩埋在土堆裡，而該輛「瑞典坦克」疑似在維修廠的畫面被流出，其兩側大燈仍亮著，且還能前進、後退、轉彎的移動，也讓網友嘖嘖稱奇「A柱完全都沒變形，這真的很狂」、「汽車界的坦克真的名不虛傳」。

一名網友在臉書社團「靠北車事」PO出一段影片，從影片中可見，在某間維修廠，該輛受損的白色「瑞典坦克」前擋玻璃與車頂還遺留泥土，但車室還算完整，且兩側的車頭燈仍亮著，更讓人驚奇的是「瑞典坦克」還能前進、後退、轉彎進入維修廠。

基隆山山崩操掩埋一半車身的「瑞典坦克」，竟然還能亮著大燈轉彎進維修廠。（圖／翻攝自靠北車事）

影片在網上曝光，網友紛紛留言表示，「硬...」、「A柱完全都沒變形，這真的很狂」、「如果他保的是乙式或甲式全險，保險公司會哭了」、「太神了」、「汽車界的坦克真的名不虛傳」、「可以買」。

然而，該輛白色「瑞典坦克」被壓在基隆潮境公園路口山崩的土推中時，就有女網友表示，有一半車身被埋在土堆中，車身雖有毀損，但鈑金幾乎沒有凹陷，並認為「安全性很重要」。