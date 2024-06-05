「花系列」男星林煒日前客串參與演出民視8點檔《愛的榮耀》，和江俊翰、李沛綾、藍葦華、曾子益同台飆戲。林煒表示這次是受昔日合作的製作人王珮華邀請，演出一位設計大師Kevin，介入劇中江家與蔡家的紛爭。許久沒拍台灣8點檔的他，也為此練了好幾天的台語，希望這一次的演出讓觀眾聽到他台語的原聲表現。

林煒認為拍8點檔最大的挑戰在於語言，過去他拍《富貴在天》、《日正當中》、《金枝玉葉》、《青龍好漢》等劇時，需透過配音員協助進行台語對白的表演，很羨慕當時的對手演員張晨光回家有太太教台語，學習得很快。所以對他來說，拍戲最難語言就是台語了，還好這一次角色是國語、英語及台語3聲道，讓他可以把台語背熟再上場。

林煒客串《愛的榮耀》，與藍葦華、曾子益演對手戲。（民視提供）

林煒表示，因為自己有經營公司，所以會到處飛，時間比較不固定，如果未來有機會再受邀合作演出，他還是會調配時間參與。被追問如何保養，他說目前血糖有一點高，所以平常水分會多攝取，飲食上也會控制糖份的攝取，白米飯也會少吃一些。

林煒客串《愛的榮耀》，與李沛綾、江俊翰、藍葦華、曾子益演對手戲。（民視提供）

江俊翰表示很開心可以跟偶像林煒合作，他也是這次接觸才知道林煒是香港人，不會講台語。他透露林煒私下超級平易近人，且臨場反應超好，雖然不會台語，卻會在台詞裡加些簡單的台語，而且雖然久未拍攝8點檔，但面對棚裡的四機作業顯得游刃有餘，幾乎都是一次ok，即使拍攝前面的作業有延遲到，他也沒有任何埋怨與不開心。讓江俊翰直呼可以一圓跟偶像合作，是個很棒的體驗跟回憶。

李沛綾跟林煒在2001年的8點檔《金枝玉葉》合作過，23年後再得知林煒來《愛的榮耀》客串興奮不已，且林煒一見到她還記得當時拍戲的趣事。她說林煒這麼久沒演8點檔了，功力依舊，而且沈穩又細膩，要向他好好學習。