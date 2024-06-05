6月中旬過後，全球旅遊市場進入高峰期，加上巴黎奧運加持，許多人訂房時失之交臂，網路搜尋熱門日期「額滿」結果比比皆是。旅遊專家提供3種在滿房情況下仍可能成功訂到房間的方法，甚至還能省下一些住宿費用。

招式一：直接聯繫飯店

英國《太陽報》1日報導，近期全球訂房熱度已見提升，好些搶手飯店或旅館已顯示今夏滿房或幾無空房。美國知名旅遊訊息平台The Points Guy建議的第一招因應之道就是「直接與飯店聯繫」，原因在於許多熱門地點的房況多少會受到搜尋引擎運作模式的影響，部分住宿業者的房況不一定會出現在搜尋結果之列。

直接聯繫飯店洽詢房況還有兩個好處。一是得知更完整的空房訊息，例如網路顯示有些日期已滿房，實際上仍有空房可訂；二是房錢可能比網路查到的更便宜。

招式二：勤加搜尋訂房網

The Points Guy建議的第二個方法是多多搜尋第三方訂房網站，例如Expedia、Booking.com、Agoda等等。這些網站資訊更新速度往往比飯店官網更頻繁，昨天還顯示滿房，明天可能又有空房釋出。不過，這類訂房網站的條款務必看仔細，在缺少口語溝通的情況下，如果遇到難以解決的狀況，處理過程可能比較棘手。

旅遊市場研究機構Atmosphere Research Group創辦人哈特維爾德特（Henry Harteveldt）指出，許多航空公司與這類訂房網站合作提供住宿選向，有時會出現折扣價，值得探索。

招式三：變動住宿地點

第三個辦法則是小幅改變住宿地點，比起連續多日住同一家飯店，中間更換飯店更有可能找到單一夜晚有空房的業者。The Points Guy指出，這個辦法尤其適合人潮擁擠的大城市，倘若能接受搭乘大眾運輸工具在飯店之間移動，不失為一招有效的解法。

The Points Guy主跑飯店的資深記者桑德斯（Tanner Saunders）指出，大城市的市郊或周邊城鎮，很可能找到更棒的住宿地點；此外，受到噪音、交通等因素影響，機場附近的住宿也更便宜，「移動時間可能需要多花30分鐘，但可以省下不少房錢」。