2024法國網球公開賽僅存台將、雙打好手謝淑薇，巴黎當地時間4日的混雙8強賽，和波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）以6比3、6比4解決大會頭號種子、澳洲組合伊柏登（Matthew Ebden）裴芮茲（Ellen Perez），搶進4強，謝淑薇改寫個人生涯法網混雙最佳成績。

謝淑薇今年初澳洲網球公開賽與傑林斯基合作無間，摘下混雙冠軍，是她個人職網生涯首座四大公開賽混雙冠軍，兩人法網繼續配合，並排在大會第7種子，前兩輪直落二過關後，8強賽對上16強賽因對手傷退不戰而勝、以逸待勞的伊柏登／裴芮茲，謝淑薇組合再度精彩發揮，笑納兩人在四大賽混雙8連勝，「百搭天后」小薇距離自己第2座大滿貫混雙冠軍，就剩最後兩場試煉。

謝淑薇／傑林斯基將與英國史庫普斯基（Neal Skupski）／美國克拉芙琪克（Desirae Krawczyk）爭奪本屆法網混雙決賽門票，兩方人馬更是重演今年澳網混雙決賽戲碼，謝淑薇組合期待複製同樣結局，朝決賽前進。