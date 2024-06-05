新冠疫情後護理師人力流失，近日傳出醫院被迫關病床，病人也苦等病床。衛福部日前回應稱僅有小幅調整。但胸腔科醫師蘇一峰發文爆料，醫院關床其實是「鎖床」，衛福部並未納入「關床」統計，講明白就是玩文字遊戲。台北市前副市長李永萍表示，自己父親及友人都面臨生病沒有病床的狀況，父親還因此在急診室苦等2晚。最恐怖的是醫護比被改變了，要照顧的病人變多，加薪跟不上，還沒時間休息，當然爆辭職潮。

「我自己的父親，去年因為肺炎緊急送醫。」李永萍4日在《國民大會》節目提到，當時就因為完全沒有護理師，所以被迫在急診室等了兩個晚上！「各位想想看？我是做過台北市副市長跟立法委員的人，我到處去拜託，都沒有用。那...有床？沒有人！床我們都去看了，床已經（空）出來了，但是我爸爸還是在急診室裡面躺了整整...一整天，都沒有辦法進去病床，因為，沒有護理人員！」

李永萍表示，後來看到護理人員那麼可憐，從中午忙到3點鐘，完全沒有辦法吃一口飯，那時真的沒有心情再去質問，就很客氣地問：這樣你們薪資會不會增加一點？對方說：沒有加薪！所以人才會一直流失。

「衛福部一直在粉飾太平！」李永萍指出，趙少康曾在大選時，提出每位護理師加薪一萬以上的政見，且全部匯到他們戶頭；趙少康講到了重點，就是不可以匯給醫院，因醫院常會以健保給付不足等理由，又把這個錢挪走了，因此政府必須幫護理師加薪、直接匯到他們戶頭，才有辦法解決護理荒。

李永萍說，她不相信衛福部任何說法，「因為就在前兩天，我又接到我的同學，拜託我說，等不到病床？那我又沒有辦法，我現在已經不做立委了，我也只好再去拜託立法委員！」謝曜州質疑，那為什麼衛福部官方的資料說是「增加」的？病床也增加、醫護人員也增加？李永萍強調，病床真的沒有少，病床都在，只是他沒有人員！所以你增加了硬體設施沒有用。

「而且最重要的、最恐怖的，因為我爸爸後來住院很多天，所以我就在那邊跟護理師聊天。」李永萍直言，他們的那個醫護比，也被改變了，就是一個人要照顧的病人變很多，所以是不是工作份量重了，而你的加薪又比不上，然後你連吃飯喝口水的時間都沒有，那大家當然就辭職潮！大家想一想：不划算啊？就變成惡性循環，「這件事情衛福部不要再粉飾太平了，要正面面對！」