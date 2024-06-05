美國｜拜登禁南部邊境移民申請庇護 03:312024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了搶救大選前低迷的民調，總統拜登4日簽署行政命令，禁止非法越過美國南部邊境的移民申請庇護，儘管該項命令可能會在法院被擋下，且即使通過審查，若無國會注資，也很難完全落實政策。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廣東│商標申請AI輔助系統 正式上線 多人曝81歲拜登「認知衰退」 美前議長：已非同一人 拜登重申願出兵保衛台灣 朱立倫：台灣安全採「2D戰略」 #拜登 #邊境 #申請 #庇護 #移民 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 移民署第四代自動查驗機 科技生物辨識通關更便利 12:292024/06/04 社會 新北國三生割頸案！犯保協會替受害家屬申請180萬補償 13:342024/06/05 社會 移民署新世代e-Gate通關效能再升級 提升旅客通關體驗 11:412024/06/04 生活 拜登政府14度對台軍售 價值約3億美元 10:522024/06/06 政治 聯合國人權專家： 英國必須保護移工免受欺騙和剝削 15:232024/06/04 國際 獨》貴婦奈奈男友名醫父慘了！拒償欠稅7000萬 執行署擬發禁奢令 08:062024/06/04 社會 拜登擬發布行政令 邊境每日移民數達2500人即停止庇護申請 13:172024/06/04 國際 拜登：中國經濟快崩潰 一帶一路「討人厭」 14:282024/06/05 國際 《美股》消息面：拜登小兒受審、油價重挫逾3% 10:382024/06/04 財經 《國際政治》和平曙光再現？拜登再提加薩休兵 納坦雅胡已接受 09:482024/06/03 財經 尼坦雅胡打加薩為保脆弱權力？拜登揭「真正卡點」 08:182024/06/05 國際 非洲豬瘟已入侵80國 端午前國際包裹加強安檢 12:572024/06/04 生活 大學申請入學明起登記就讀志願序 4.5萬人符合資格 09:382024/06/05 生活 拜登指願出兵保台 陸外交部嗆美：停止發出錯誤訊號 17:112024/06/05 兩岸 北市「文化就在巷子裡」申請條件苛刻 表演者需自備專業燈光 14:542024/06/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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