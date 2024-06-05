德國｜失業率居低檔 經濟反彈有望 03:312024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯邦勞動局4日公布最新統計，5月調整後失業率為5.9％，符合預期，達連續6個月維持在低檔。5月申請失業救濟人數經季調後增加2.5萬人，高於預期的1萬人。市場預估，低失業率將支持該國經濟在今年出現溫和反彈。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國｜消費者信心回溫 連4月攀升 德國｜5月CPI仍偏高 難符合歐央目標 德國｜5月商業景氣指數為89.3 低預期 #失業率 #低檔 #德國 #聯邦 #勞動局 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》債息走高+德國高通膨 歐股收黑 09:382024/05/30 財經 全國首創「女性生理盥洗室」 降低女性校園壓力 21:282024/06/03 生活 《國際金融》歐股早盤小跌 利率擔憂揮之不去 16:092024/05/30 財經 殺紅眼！德國男子廣場狂砍多傷 警察也中刀 22:452024/05/31 國際 《國際經濟》德國5月失業人口意外增加 17:092024/06/04 財經 通膨降溫 德6月消費者信心連四月攀升 19:522024/05/29 財經 桃園首創全台第一ESG獎項 「桃金企業獎」徵件起跑 18:092024/05/30 生活 德國│歐洲議會大選前夕 基民黨遭網攻 07:142024/06/03 財經 WHA挺台發言創新高 外交部：凸顯台灣參與正當性 09:452024/06/01 政治 《國際金融》擔憂債息上升 歐股早盤跌0.3% 17:082024/05/29 財經 鳳凰聯手德國漢莎集團 共推永續航空燃油合作 12:262024/06/05 財經 台灣團遊歐洲 巴士連司機被警押走 整團遭丟包 12:332024/05/31 生活 《國際金融》大宗商品拖累 歐股止步連3漲 09:382024/06/05 財經 德國朗格腕表進駐台北101 打造全亞洲最大店 21:372024/06/04 生活 五德國小畢業生手作SUP下水 馬公市長參與擲吉儀式 15:432024/06/04 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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