聯邦勞動局4日公布最新統計，5月調整後失業率為5.9％，符合預期，達連續6個月維持在低檔。5月申請失業救濟人數經季調後增加2.5萬人，高於預期的1萬人。市場預估，低失業率將支持該國經濟在今年出現溫和反彈。