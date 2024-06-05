福建泉州木雕屬國家級非遺項目，近期一位來自泉州的張紅萍，將木雕結合敦煌莫高窟壁畫彩塑形成的獨特風格，獲大陸國家專利。她的作品曾獲大陸工藝美術「百花獎」金獎等，她指出，希望透過傳承創新，讓更多人了解木雕技藝。