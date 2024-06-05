福建｜泉州木雕作品 結合莫高窟壁畫彩塑獲專利 03:312024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福建泉州木雕屬國家級非遺項目，近期一位來自泉州的張紅萍，將木雕結合敦煌莫高窟壁畫彩塑形成的獨特風格，獲大陸國家專利。她的作品曾獲大陸工藝美術「百花獎」金獎等，她指出，希望透過傳承創新，讓更多人了解木雕技藝。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《興櫃股》巨生醫MPB-1734抗癌藥物新劑型 獲美日成分專利 《生醫股》科妍玻尿酸獲台專利 增添授權潛力 宜蘭客製「520幸福門牌」 登記新人：縣府真的很用心 #木雕 #壁畫 #專利 #彩塑 #莫高窟 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》創博會10月開鑼 5大多元展區2大焦點 17:392024/05/06 財經 《半導體》華邦電集團再度躋身全球百大創新機構 16:382024/04/15 財經 打破有錢人專利！雄崗美術館辦「膠彩畫展」推廣本土化 18:182024/05/19 寶島 元富證「好富投APP」主打3大專利功能 16:122024/05/03 財經 超越牛津大學 台大專利獲證件數 全球第58名 10:362024/03/20 生活 大陸龍頭爆「專利糾紛」遭美狙擊 每天要繳3200萬罰款 16:502024/04/08 財經 上汽集團大動作 陸固態電池專利布局趕超日本 12:242024/05/28 財經 「POWIN淨化防霾紗窗網」獲台、陸、日多項專利認證 台中建材展亮相 23:442024/05/24 財經 台灣生醫級勇奪保養品界奧斯卡！台灣之光Cimor 獨家研發生醫專利保養 14:002024/06/05 生活 花百萬人民幣 北京女子隆胸填充物驗出黑猩猩蝙蝠蛋白成分 20:252024/04/15 兩岸 華為專利申請連7年冠全球 韓企慘輸！前30名僅這3家 17:412024/03/24 財經 聯想涉專利侵權 4G、5G產品遭德全面禁售 17:192024/05/12 財經 「被政治耽誤的藝術家」蘇俊賓曝愛木成痴全因為「她」 11:182024/05/05 政治 英特爾、成大簽署專利訂閱合作協議為期5年 13:312024/05/24 科技 響應518國際博物館日 三義木雕博物館免門票入館 17:402024/05/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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