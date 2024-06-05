北京｜外籍人員線上登錄 可申請開辦企業 03:312024/06/05 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京朝陽區4日指出，已設立8個國際人才一站式服務平台站點，可達成70個事項一站式辦理，並設置56個外語服務窗口、100多位外語服務人員等，讓在北京的外籍人員辦事更省心。外籍人士還可以透過護照登錄「e窗通」，線上申請開辦企業。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京｜CBD「億元樓」達145座 北京｜人行行長潘功勝與巴塞爾銀行監委會主席會面 貿協啟動三大AI策略 開辦中小企戰情室與CEO工作坊 #外籍人員 #開辦 #外語 #北京 #線上登錄 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京｜汽車舊換新 最高補貼人民幣1萬元 07:142024/06/03 財經 川普稱陸犯台將「轟炸北京」 陸國防部：喪心病狂 19:012024/05/30 兩岸 北京｜北京科技周 首鋼園開幕 03:222024/05/28 財經 東京大阪房價漲幅全球居首 台北增幅曝光 這裡跌最多 17:392024/05/31 國際 五月天阿信深夜落淚 發文「開放限時留言給大家罵」 08:582024/06/01 娛樂 柯建銘輸不起喊「台灣已被北京管轄」 網怒罵：蔑視人民 20:422024/05/29 政治 北京│北京市外商投資條例 7月1日起施行 03:302024/06/04 財經 五月天捐4000萬給泉州 主唱阿信：「回饋我的家鄉」 15:212024/05/26 娛樂 李聖傑宣布舉辦全新巡演 即將第1萬次演唱〈痴心絕對〉 18:532024/05/28 娛樂 美方關切中共軍演 我外交部籲北京重啟交流對話 11:102024/05/26 政治 川普狂言嚇壞金主 「若大陸犯台 就炸北京」 12:102024/05/30 國際 五月天阿信自曝「40歲煩惱」 北京鳥巢全場哽咽大合唱 23:452024/05/25 娛樂 不忍了！高雄五迷抱不平 羅列五月天在台捐款破2億元 12:512024/05/29 娛樂 救國團落實永續！開辦暑期ESG親子夏令營 成立永續發展研究院 16:422024/06/04 生活 五月天鳥巢開唱阿信喊「我們中國人嘛」 現場歌迷嗨翻 21:272024/05/24 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。