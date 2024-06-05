北京朝陽區4日指出，已設立8個國際人才一站式服務平台站點，可達成70個事項一站式辦理，並設置56個外語服務窗口、100多位外語服務人員等，讓在北京的外籍人員辦事更省心。外籍人士還可以透過護照登錄「e窗通」，線上申請開辦企業。