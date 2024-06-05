輝達（Nvidia）創辦人「AI教父」近日來台颳起旋風，他為COMPUTEX發表主題演講，闡述輝達在AI進展和計畫後，股價勁揚，輝達市值上漲約1300億美元（約新台幣4.2兆）。黃仁勳身價也跟著水漲船高，躋身全球第14大富豪。

美股3日收盤，輝達股價上漲4.9%，收在1150美元，市值達2.83兆美元（約新台幣91.57兆）。與前一個交易日相比，輝達市值上漲約1300億美元（約新台幣4.2兆），漲幅超過晶片大廠英特爾。英特爾同日收盤時的市值1289億美元，輝達被外界形容是「一夜漲了一個英特爾」。

據美國《財星》（Fortune）雜誌報導，輝達在掀起AI狂潮之際，也建立起難以超越的優勢，而目前輝達還在初升段，市值已達約2.7兆美元，預估6年後，公司市值會再翻超過2.5倍。

輝達作為AI時代的領航者，短短1年內市值已飆升200%以上，進逼微軟與蘋果。隨著6月7日生效的1拆10的股票分割計畫，輝達不但有機會被納入道瓊成分股，讓目前道瓊權重最低的成分股英特爾遭到剔除，未來股價漲勢可能更加驚人。

另據美聯社報導，AI大廠輝達股價繼2023年暴漲超過2倍後，今年又增加1倍多，已躋身標準普爾500指數市值第3大公司。

由於黃仁勳握有3.7%輝達股權，隨著公司股價飆漲，他的身價到時也將順勢突破3700億美元（約新台幣12兆元）。目前黃仁勳身價也跟著水漲船高，已確定躋身全球第14大富豪。