「Gino」蔡東威出道多年，長相帥氣的他曾與多位女星傳出緋聞，而他的前女友就是小13歲的夏宇禾，兩人傳了多年緋聞，又時常被拍到同進同出，但雙方始終不認愛，直到去年終於爆出情滅消息；不過分手後來兩人似乎也沒有交惡，時報周刊CTWANT發現夏宇禾的住處距離Gino的豪宅僅有一街之隔，昔日的「室友」如今成了鄰居。

4月2日下午3點35分，夏宇禾在三立的直播結束後，獨自駕車返回位於內湖的住處，返家後約1個小時又駕車出門，愛犬從副駕駛座探頭吹風、看風景。不久，車子停在自助洗衣店外，夏宇禾將衣物放進洗衣機，接著滑手機並自拍記錄生活，隨後帶了兩隻愛犬到公園放風。

本刊曾多次直擊夏宇禾與Gino約會或上演溫馨接送情。（圖／本刊攝影組）

夏宇禾曾與Gino一起拍過不少感情戲。（圖／翻攝自Gino臉書）

今年30歲的夏宇禾早在19歲時就出道，在《風水世家》中飾演「家芬」打開知名度，後來又主演《實習醫師鬥格》，被封為「最美醫生」，後續又參演多部八點檔，還在《多情城市》中飾演Gino在美國的前女友，由於她的角色在美國時發現罹患胃癌，因此在見到Gino後的每一場戲都是以淚洗面，成了劇中的「哭戲擔當」。

夏宇禾工作完後返家，目前的住處與Gino的豪宅只有一街之隔。（圖／本刊攝影組）

雖然在劇中大方合體，但現實生活中兩人的口風卻很緊，儘管多次被拍到一起遛狗，仍然不肯鬆口認愛，本刊也曾直擊兩人帶著兩隻愛犬一同用餐，「一家四口」的畫面十分溫馨，當時Gino負責打包、結帳，相當有一家之主的架勢，而在離開餐廳時，Gino拿著打包的餐點先離開，留下夏宇禾推推車，刻意一前一後離開店裡，就跟Gino與現在的「普通朋友」互動模式一樣，看來不論是跟哪一位「朋友」，保持距離都是Gino的習慣。

來到自助洗衣店，夏宇禾不忘自拍記錄生活。（圖／本刊攝影組）

去年初傳出Gino在新北市三重買下3千萬元的預售屋，本來以為與夏宇禾的好事近了，沒想到才過兩個月就爆出分手消息，據傳分開原因是夏宇禾年紀還輕事業心不重，Gino則是滿腦子都是工作賺錢，導致兩人的生活圈漸行漸遠。分手一段時間後，夏宇禾露面時從46公斤瘦到剩38公斤，被關心是否因情傷而暴瘦？她表示是因為嘗試了「7天斷食法」才變瘦，並強調會與Gino分開純粹是因生涯規劃不同。

恢復單身的的夏宇禾帶著心愛的毛孩到公園放風。（圖／本刊攝影組）

至於Gino若結交新歡，夏宇禾回應雖然兩人還是朋友，但已經很少聯絡，她也沒有關注這方面的新聞，不過她大方表示若是將來Gino要結婚，願意寄喜帖給她的話，她很願意出席婚禮，並說Gino的前任她都認識，就算是要坐「前女友桌」也沒問題。

關於Gino與這位「普通朋友」的關係，目前是否有更上層樓？本刊傳訊息及致電Gino的經紀人，至截稿前未得到回應。