女星李妍瑾和「小人物」任德榮在3日爆出婚變，時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，指李妍瑾和任德榮已在今年農曆年前就已離婚， 據任德榮親近友人透露，他會痛下決定和李妍瑾離婚主因是因為被女方多次家暴。據悉任德榮10多年前和李妍瑾第一次交往時，曾經買名牌包送給女方，之後兩人吵架就遭到女方大打出手，也導致第一次分手。

仔細算算李妍瑾和任德榮兩人婚姻從2023年9月28日起，僅維持短短4個月時間，而已成李妍瑾前夫的任德榮背景也正式曝光，是年約45歲四海幫的高級幹部，本身從事私人借貸金融相關行業。

李妍瑾前夫任德榮年約45歲，是四海幫的高級幹部，本身從事私人借貸金融相關行業。（圖／翻攝自臉書）

而10多年後再度舊情復燃，任德榮和李妍瑾再次交往卻又再度被家暴，主要原因是李妍瑾的經濟壓力太大，婚後依然對於財務處理意見分歧，理念不合頻起爭執。男方受不了屢次被打，甚至男方親友也曾目睹。短命婚姻維持僅4個月時間，撐不下去，最後只能選擇放手離開。

去年8月22日七夕情人節李妍瑾大方認愛任德榮，男方在同年9月9日於高雄展覽館安排驚喜求婚，現場邀來20多人左右的管弦樂隊演奏電影《暮光之城》主題曲〈A Thousand Years〉，任德榮還在悠揚的樂聲伴奏下，單膝下跪向李妍瑾求婚，當時李妍瑾還搞笑說：「趕快拿MIC跟我講啦！」任德榮才說出：「李妍瑾讓妳久等了。」如今一切都成為追憶。

去年9月任德榮單膝下跪向李妍瑾求婚成功。（圖／讀者提供）

其實早在2016年10月30日，李妍瑾就曾因搭小黃動手打司機，當天她參加派對結束後，和女友人搭上賀姓駕駛的計程車，途中李妍瑾不滿駕駛行車方式，讓友人身體不適，雙方起了口角。李妍瑾開門下車、踹座椅，賀姓駕駛也下車與李妍瑾對罵，雙方互毆均受傷，對簿公堂。

之後台北地院依公然侮辱、傷害罪，各判李妍瑾拘役40天，賀男拘役70天，2人都可易科罰金4萬元、7萬元，李因認罪獲得緩刑機會，條件是支付公庫5萬元。賀男上訴，遭高院駁回定讞。

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