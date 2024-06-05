一名31歲陳姓男子於2019年申請出國攻讀牙醫碩士，儘管主管機關後來函文催告他應在指定日期內返國接受體檢、準時入伍服役，但他卻無故逾入營期限5日。桃園地院審理，判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

判決指出，陳男身為81年次役齡男子，於2019年9月24日申請役齡出境後就讀牙醫碩士獲准。依「役男出境處理辦法」第5條第1項規定「就學最高年齡，大學以下學歷者至24歲，研究所碩士班至27歲」，而陳男於隔年12月31日已屆滿碩士就學最高年齡。

主管機關函文催告，陳父於2021年11月8月31日以新冠疫情影響為由，為兒子申請延期返國，且最遲僅能延長至2021年10月底。對此，儘管陳男明知此事，竟意圖避免徵兵處理，忽視主管機關再函示催告並通知他應於2023年1月12日前接受役男徵兵檢查，屆期仍拒返國接受徵兵處理；案經桃園市政府移送偵辦，檢方依妨害兵役治罪將陳男起訴。

對此，陳父主張，兒子前往波蘭留學，出國後每週都會用視訊聯絡，而他曾通知兒子市府催告返國並進行徵兵檢查，但因為學業不能中斷，所以要先完成學業才當兵。

桃園地院審理，審酌陳男意圖逃避兵役，以就學名義申請核准出境後，屆期滯留國外不歸，破壞兵役制度之公平性，妨害國家兵役徵集及管理，損及潛在之國防動員兵力，衡量其始終坦承犯行，並無前科、素行尚可，依妨害兵役治罪將他判處3月徒刑，得易科罰金9萬元，向公庫支付4萬元，緩刑2年。