《無雙樂團》前琵琶手丘涵長相甜美，擁有34E的傲人上圍，在IG擁有95萬人追蹤，近日她分享自己考取計程車司機資格的心路歷程，經過半年的努力，終於拿到「新北市計程車駕駛人執業登記證」，引起網友討論，不少粉絲興奮直呼「可以指定駕駛嗎？好想被妳載！」

《無雙樂團》前琵琶手丘涵在Threads上分享，以後多了一個新身分「職業計程車司機」，聽起來有點酷，接著PO出自己的「新北市計程車駕駛人執業登記證」。

丘涵在IG分享考證的心路歷程，她提到考計程車司機，學開手排車是很大的挑戰，且考執業登記證也不簡單，有上千題的法規和路名要記，當時她每天早上5、6點就起床工作，回家還要讀書到凌晨1點多，真的是靠意志力撐下來的，經過半年的努力，終於考到了。。

文章曝光不到7小時，就吸引了5千多人點讚，不少網友興奮直呼，突然很想搭計程車，「我想叫車」、「可以指定你當駕駛嗎」、「太猛了」、「請問要打哪支電話才能叫到你的車」。