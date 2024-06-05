世界先進亦宣布將於今日下午3點半召開線上法說，說明對外發布的重大訊息。同時，持股28.32％的最大法人股東台積電，亦罕見透露今日將繼續董事會議程，市場推測應與傳聞多時的新加坡12吋晶圓廠投資案拍板有關，且台積電可能提供技術授權與協助建廠。

世界先進2019年宣布斥資2.36億美元，買下格羅方德（GlobalFoundries）位於新加坡淡濱尼區的Fab 3E 8吋晶圓廠廠房、廠務設施、機器設備及微機電（MEMS）智財權與業務，將營運據點延伸至新加坡，目前在台灣及新加坡共有5座8吋晶圓廠。

考量8吋晶圓代工設備難以取得、目前新設8吋晶圓廠無成本效益，世界先進近年屢傳將投資興建12吋晶圓廠。董事長方略對此多次表示，未來確實朝新設12吋晶圓廠規畫，但因投資蓋廠金額龐大，需在財務、技術、產能規畫及客戶接受度4大要素完備後才會行動。

根據外媒去年10月底報導指稱，世界先進即將決定在新加坡興建首座12吋晶圓廠，以滿足市場對汽車相關晶片需求，位置將接近現有的新加坡晶圓廠。知情人士透露，此案將是世界先進多年來最大筆投資，投資金額約20億美元。

而世界先進4月底時公告，為因應公司海外成長需要，將對旗下新設全資子公司Vanguard Power Electronics Singapore現增4200萬美元。對此，方略在同日法說時仍表示計畫尚未拍板，但透露不排除採合資方式進行，歡迎有意願的合作夥伴加入投資行列。