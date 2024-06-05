美國總統拜登周二說，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能會拖延加薩戰爭，以此來保住權力，並稱「不確定」以色列是否犯有戰爭罪。

CNN報導，當拜登被問及，是否相信尼坦雅胡出於政治目的而試圖延長加薩衝突時，他暗示：「人們有充分的理由歸納出這結論。」而這顯示，美國和其他國家政府普遍相信，以色列領導人正在利用這場戰爭來解決問題。拜登說，在去年10月7日哈瑪斯突襲前，尼坦雅胡曾試圖修憲，結果受到以色列軍方的強烈反對。

CNN: “President Biden suggested Netanyahu may be dragging out the war in Gaza in an attempt to cling to power — and said he was ‘uncertain’ whether Israel had committed war crimes.” https://t.co/7rPzADOqpu pic.twitter.com/gOcJ3pvsjo — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) June 4, 2024

當周二稍晚拜登再被問及，尼坦雅胡是否在加薩戰爭中「玩弄政治」（playing politics）時，他坦承尼坦雅胡面臨壓力，但他並不認為，尼坦雅胡刻意玩弄政權，「他正在努力解決眼前的嚴重問題。」

白宮有許多人都認為，尼坦雅胡不願結束戰爭，反映出他脆弱的政治地位。對此，拜登拒絕將任何安全失誤直接歸咎尼坦雅胡。此外，拜登還說，他與尼坦雅胡最大的歧見就是，拜登認為，需要一個兩國解決方案，但尼坦雅胡拒絕為加薩規劃戰後計畫，也不願意讓巴勒斯坦建國。