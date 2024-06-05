輝達創辦人暨執行長黃仁勳2日晚在台大體育館演講，掀起AI熱潮，據媒體報導，黃仁勳結束後直奔台北市的熱炒店「醉翁漁港海鮮」，店家透露，黃仁勳一行當晚共消費2萬5000元，黃仁勳付了3萬元說不用找了，而且黃仁勳的位置還特別備註了「不要大蒜」。

據ETtoday報導，黃仁勳2日於台大體育館演講完，就直奔北市創始熱炒店業者朱清輝所開的「醉翁漁港海鮮」百元熱炒店，宴請員工和維安人員，店家和許多民眾也都興奮與黃仁勳合影。

店家也透露黃仁勳一行當晚點的菜單，包括蔥油雞、麻婆豆腐、豆乾炒肉絲、泰式椒麻雞、清蒸虎斑魚及冰梅番茄等19道菜，菜單上還特別備註「不要大蒜」。店家也說，黃仁勳當晚席開數桌，一共消費25000元，但黃仁勳付了3萬，霸氣說不用找。

醉翁漁港海鮮也在臉書發文，曬出店員與黃仁勳的合照，「AI教父黃仁勳、超級無敵親民的老黃，在場的客人直說吃個飯都能捕獲黃仁勳，比中樂透還興奮，真的是醉翁的大彩蛋」。