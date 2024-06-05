松山警分局中崙派出所陳姓員警、松山派出所孫姓員警遭檢舉涉嫌自2017年起包庇轄區內多個應召集團業者，收受賄賂，陳員還違法為2名友人查詢車籍及前科資料，涉嫌貪汙等罪。台北地檢署4日指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市及台南市警局兵分12路搜索中崙所、松山所等地，約談陳姓、孫姓員警及業者共8人。檢察官訊後5日諭知陳員50萬元交保，並限制出境出海、另邱姓及陳姓業者交保5萬元、3萬元，孫姓員警及其他人均無保請回。

調查局獲報，涉案的陳姓、孫姓過去是松山分局松山派出所同事，陳員之後調往中崙派出所任職，因此調查局針對松山所、中崙所2人的辦公處所進行搜索。

調查局獲報，陳姓、孫姓員警涉嫌自2017年至今年間，長期包庇松山所轄區的多個應召集團業者，不但不予舉發，且疑似有通風報信情事，陳員並疑似定期收受業者的現金賄賂或不正利益，甚至陳員調往中崙所後仍持續收賄，另孫員則疑似與業者有複雜的金錢關係，至於陳員收賄的確切金額，調查局將自業者的帳證中逐一調查釐清。

另調查局查出，陳員涉嫌為經營車行的友人查詢他人的車籍資料，另為另名友人查閱第三人的前科資料，涉嫌洩密。

調查局懷疑，陳員及應召業者涉犯《刑法》公務員包庇圖利使他人為性交或猥褻罪、洩密罪、《貪汙治罪條例》違背職務收賄、行賄等罪嫌，日前報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。北檢檢察官4日指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警察局、台南市警察局執行搜索12處，訊問陳姓、孫姓員警及業者共8人。