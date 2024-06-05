AI教父黃仁勳2日在台灣大學以「AI如何帶動全球新產業革命發展」為主題演講，內容包括AI科技技術進程、機器人應用等，吸引重量級商業大老到場聆聽，一名台大女學生表示，聽完黃仁勳的演講後開始有就業焦慮，直呼「他愈自信我愈焦慮」，文章釣出一票台大生哀號。

原PO前天（3日）於《Dcard》指出，看完黃仁勳的演講開始陷入就業焦慮，感嘆不是理工科又不會程式的人，之後可能就是被社會淘汰的那群人，更表示看黃仁勳在台上自信地樣子，她愈感到焦慮。

貼文底下一票台大生有感，紛紛留言「AI也會寫程式之後，程式人員的需求量也會減少吧？想知道未來到底有什麼職業不會被淘汰？」、「文法商全死」、「非電資跟機械，或其他理工科系，基本上也死去。」

其中一名男大生認為黃仁勳想傳達的觀念是，在這個世代要不斷地進修、提升自我能力，否則會理工及程式仍有可能被淘汰。