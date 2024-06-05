臺企銀透過系統性規畫與評估，從自身營運面及擴大再生能源使用以達成SBTi年減目標。自身營運面包括行內燈具全面汰換為LED燈具、高用電量大樓優先汰換老舊冰水主機、分行裝修時汰換老舊空調設備，並舉辦分行節電競賽、競賽期間共省下29.4萬度等。

臺企銀亦擴大再生能源使用，包括建置太陽光電發電設備採自發自用，目前已累計設置4處，2024年預計建置5處，總設置容量將達236.125KW，同時輔以綠電轉供，2024年預計轉供226.6萬度，以持續提升再生能源使用。

臺企銀響應環境部全民綠生活相關措施，包括綠色辦公共118處響應、環保集點活動員工參與率達71％、總行員工餐廳認證為環保餐廳、協助贊助成立的銀髮樂齡學堂設立奉茶站響應減塑。

臺企銀2023年綠色採購金額達7366萬元，落實各項綠生活於職場中，達成減碳積極作為。未來仍將透過各項減碳專案推動SBTi減碳目標，並將自身減碳經驗與中小企業客戶分享，攜手客戶綠色轉型，透過綠色金融力量提升中小企業綠色競爭力，共同朝永續淨零目標邁進。