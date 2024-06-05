亞泥是由花蓮廠首席副廠長陳志賢代表出席論壇時表示，在台灣，亞泥是低碳水泥最早推廣者，從熟料燒成階段的碳排放減量開始著手，早在2011年就開始生產適用在泥作工程的墁砌水泥。這種水泥在品質和性能上較一般卜特蘭水泥更適合泥作使用，不僅降低天然資源消耗，還能減少18%碳排放。亞泥也設下2035年銷售50萬噸的目標，希望取代亞泥的袋裝卜特蘭水泥市場。

至於亞泥推出的散裝卜特蘭石灰石水泥，可有效減低12%溫室氣體排放，這種水泥用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土及巨積混凝土，日前經過科學測試，已通過耐震、強度及耐久性等各項考驗，目前開始使用在花蓮的住宅建案，有助大幅降低建築物蘊含碳；亞泥接下來計劃開發三元混合水泥，預計能將減碳比例提升至50%，進一步拓展國內低碳水泥市場。

陳志賢強調，亞泥長期以來，協助地方和產業處理包括轉爐石細料、燃煤底灰、淨水污泥、廢風機葉片、冷媒等各類廢棄物，以智慧製造與水泥（cement）、熟料（clinker）以及碳捕捉（CCU）結合，推進3C淨零策略，讓水泥業成為真正的環保綠色產業。自2009年起，亞泥自願減排累計超過39萬公噸二氧化碳，相當於1003座台北市大安森林公園一年的碳吸收量。這一系列的減排措施，讓亞泥在國際上承諾的科學減碳進度，年年超前預設目標。

從原料來源、低碳產品、事業目的到生態友善，亞泥以全方位的四大策略，讓它們的低碳轉型之路，按部就班，穩健前行。