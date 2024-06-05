譁裕認為，產業競爭環境日益激烈，帶動企業加速數位轉型以提升整體營運效能，尤其對企業在辦公大樓與工廠智慧化、強化無線網路覆蓋、提高資料傳輸流量、以及低耗能設備等需求之時代潮流驅使下，企業在網路基礎建設的投資意願已顯著提升。針對Wi-Fi 6/6E/7、5G網路、企業專網及工業物聯網的覆蓋與對高效能、低延遲、高容量的網路需求持續增長，譁裕藉由提供多樣化完整解決方案，滿足客戶對於網路通訊的需求並提升其整體營運效能。

譁裕實業董事長鄒宓富指出，過去一段時間電信及企業端客戶尚處於庫存調整期，網通供應鏈未見強勁復甦跡象，不過2024年下半年業績可望逐步回溫。伴隨著客戶對Wi-Fi 6/6E/7及LTE/5G等網通產品在頻段上多元化的組合需求快速增長，對於產品整合性應用與天線總量的需求有複雜化趨勢，譁裕將憑藉研發團隊的不斷技術創新，與透過與品牌廠及網通廠建立深厚的合作關係以應對。

此外，鄒宓富談到，譁裕也積極投入車載天線整體解決方案、低功耗工業物聯網解決方案、5G專網天線解決方案及室內覆蓋分散式天線系統解決方案等範疇。滿足國內市場剛需之餘，同步積極開拓包含美國、日本及東南亞等海外市場，且透過即將營運的越南製造基地此多元化供應鏈方式，因應地緣政治所導致生產風險，譁裕將藉由以上策略構建未來營收的成長新動能。