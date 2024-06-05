在地面部分，「經濟部科技研發主題館」本次展示攜手明泰開發的sub-6GHz高功率微基站，還有與光寶科合作開發大傳輸量的毫米波基站，目前已切入歐美日智慧農業、智慧工廠等應用場域。在低軌衛星部分，與聯發科合作完成全球首通NTN手機直連低軌衛星影音傳輸，達成海空覆蓋無死角，推進Pre-6G全域通訊新。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，AI資通訊是帶動新一波產業投資與數位轉型的關鍵基石，臺灣受惠於AI、車用電子等新興科技應用商機擴展，我半導體及資通訊產業極具競爭力。今年產業技術司以主題館方式展現近20項的資通訊科專研發產業化成果，希望透過此次展會，彰顯台灣堅實的科技動能與產業優勢，進一步帶動產業國際合作。

除此之外，展館其他亮點還有可即時許願的「祈福點燈互動系統」：係利用互動顯示技術，整合Line App訊息傳輸技術，民眾可自行上傳祈福內容，並用AI技術可過濾不雅訊息。此技術還可打造3D數位分身，2D照片運用生成式AI，只要30秒即可快速生成3D模型。相較目前國外最快仍需7分鐘，此技術將創造更多應用可能性，並已與聯嘉光電、成輝光電、方陣聯合等廠商合作。