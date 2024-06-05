國民黨主席將在明年5月改選，國民黨前發言人蕭敬嚴認為，台中市長盧秀燕最有優勢，因「媽媽市長」的形象是國民黨極需要的，更重要的是盧擁有能擴及全國、甚至要跨過濁水溪以南的「能量」。

蕭敬嚴昨（4）日在廣播節目《POP大國民》中直言，目前被點名的可能人選包括台中市長盧秀燕、現任主席朱立倫、以及新北市長侯友宜，最有優勢的就是盧秀燕。蕭敬嚴認為，未來的黨主席應該跟總統參選人同一人，才可以避免過去傳出黨主席卡誰或傳出幫自己做盤算的爭議，唯有總統候選人跟黨主席定於一尊，才更能有助於黨內團結。

在此前提下，蕭敬嚴直言，國民黨內目前來看沒有人比盧秀燕更適合選2028總統大選，且2026的縣市長選舉需要能「帶兵打仗」的人，因此2025年黨主席選舉人選的答案便呼之欲出。

至於盧秀燕的優勢為何？蕭敬嚴表示，首先是台中市政成績優秀，且「媽媽市長」的形象中道溫和，是國民黨極需要的；另外，盧秀燕「人和」，做人、做事圓融，廣納賢才，善用人才，過去參加黨務也很深，熟悉黨內運作。蕭敬嚴說更重要的是，黨主席本身就要有「能量」，能擴及全國、甚至要跨過濁水溪以南，目前，國民黨內看來只有盧秀燕有這個能量。