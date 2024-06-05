很多人減重斤斤計較卡路里，減重醫師魏士航以自己減重20公斤的經驗，告訴大家控糖比減重更重要，他說，若飯前飯後血糖差距大，除會很快餓想再進食外，「每一次（血糖）巨幅波動，都是一個（血管）損傷」，會傷心、腦、視網膜與傷腎，建議飯前先喝500C.C.水，可降22%食慾外，再喝2湯匙純釀醋，能再降低碳水化合物升糖能力達20%，避免血糖飆太高。

魏士航上「如果云知道」節目中指出，避免血糖波動太大，不只是糖尿病患該做，一般人也該做，有助減重與促進健康，我們進食後血糖會上升，身體就會分泌胰島素去調控血糖，若是吃高GI食物，血糖肯定飆高，身體即分泌更多胰島素來處理，血糖又快速掉下來，就會很容易餓又會想吃，這時不胖都難。

魏士航說，飯前與飯後2小時血糖，理想是不要超過30至60mg/dl，若差距大，除易餓想再吃，還會想睡，且非常傷血管，「每一次（血糖）巨幅波動，都是一個（血管）損傷」，會傷心、傷腦、傷視網膜與傷腎。

魏士航說，想要好好控制血糖波動，要注意重點不是卡路里，而是食物選擇與用餐方式，一樣吃500卡，吃牛排與蛋糕，一定是蛋糕升糖快。以下為3個控糖飲食原則。

■吃原形食物：吃天老爺給食物原本的樣子，少吃精緻澱粉加工食品，全麥麵包、藜麥餅乾、燕麥飲，都屬於很容易讓血糖波動大的地雷加工食物。

■少吃糊化食物：白飯與粥、柳丁與柳丁泥或汁，一定是後者易讓血快速上升。

■注意進食順序：大原則是「水、肉、菜、飯、果」，還可在水之後再加個2湯匙的醋。

餐前先喝個500C.C.水，研究顯示，用餐前喝水可降低22%食慾，甚至能提升基礎代謝達到25%，另有研究發現，再喝2湯匙的醋，可大幅降低碳水化合物升糖能力大概20%。醋不可以選合成的白醋，要選純釀的無糖醋才有用，若不敢直接喝醋，可吃醋醃小黃瓜。

接著再依吃肉、菜、飯、水果順序進食，水果的量最好控制在1個奇異果大小，若很想吃零食，就餐後馬上吃，不要選2餐之間，這也是避免血糖高高低低，與減少對血管損傷的機會。