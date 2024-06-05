藝人劉雨柔憑藉直爽豪邁的性格，受到不少觀眾喜愛，而在演藝圈闖蕩多年的她也坦言遇過形形色色的人。近期她在節目中就提到，某次錄製外景時，有位女星為搏版面，竟不惜耍心機露出胸前春光。

劉雨柔在節目《女王大人》透露，這位女星從節目一開始就有心機，由於自己錄過多次該外景節目，跟製作單位比較熟，因此被安排站在兩位主持人後方中間的位置，沒想到心機女星為了搶鏡頭，竟開始耍各種手段「不管是假笑還是站不穩，她就是要把你擠開」，試圖站到劉雨柔的位置。

劉雨柔發現該女星將比基尼往外撥。（圖／翻攝自緯來綜合台YouTube）

然而，接下來到了遊戲環節時更誇張。劉雨柔表示，當時為了玩水，女來賓都換上比基尼；通常要夾氣球或做大動作前，都會把比基尼拉緊，做好保護措施，避免走光，不過劉雨柔卻看到心機女星「一直偷偷地把比基尼往外撥」，似乎是想提高走光的機率。

果不其然，換心機女星用胸部夾氣球時，在「啪」一聲後，她的胸部竟直接掉了出來，更令人感到錯愕的是，對方當下的反應不是馬上抱住胸部，而是大叫一聲，接著往下看幾秒再抱住胸部，「長輩」幾乎被全場看光光，誇張行徑讓主持人來賓聽了相當傻眼。