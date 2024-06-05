去年震驚全國的新北市國中生遭割頸命案，新北地檢署上月已依殺人罪起訴林姓少女、「乾哥」郭姓少年，被害楊生父母經財團法人「犯罪被害人保護協會」新北分會協助下，向新北地檢署申請犯罪被害補償金，新北檢在本案偵結起訴13天後火速開會審議，認定楊姓被害人為年僅10餘歲少年，與父母感情深厚，父母原期待與兒子共享天倫，卻因2名被告犯罪行為而痛失愛子，2人突逢喪子之痛，頓失精神上重大依靠，受到極大精神痛苦，難以平復，決定補償楊家180萬元。

本案發生於去年12月25日中午，擔任風紀股長的楊姓國三生，因隔壁班林姓女同學在午休時用力甩門欲進入教室而出聲阻止，2人爆發口角，林女竟找來同校的「乾哥」郭姓少年助陣出氣，郭闖入教室後持彈簧刀朝楊生頸部、胸口狂刺10刀。

由於事發突然，在場師生來不及阻止，楊生失血倒地，陷入昏迷，送醫搶救34小時，雖一度恢復生命跡象，最後仍回天乏術。由於發生地點在校園裡，且凶嫌與死者均未成年，全台譁然。

持刀逞凶的郭姓少年及教唆的林姓少女，均因涉犯殺人重罪，被新北地院少年法庭先後裁定收容於少年觀護所，3月21日少年法庭以2人涉犯殺人重罪，且犯案時皆已滿14歲，依《少年事件處理法》規定，裁定移由新北地檢署偵辦，4月12日因無人抗告確定後，移送新北地檢署偵辦。

案件偵辦期間，楊生父母曾發表聲明表達反對廢死的立場，強調只有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。「我唯一的兒子因此告別人世，2人事後仍毫無悔意。」楊生父親說，《少事法》說要給少年重新開始、再教育、受教化的機會，「請問，誰給我兒子重生機會？」，楊父悲痛說，校園應該是讓孩子專心學習，讓父母安心託付的地方，「怎麼會想到，到校竟是赴死？」

案經新北地檢署偵辦27天後，5月9日依殺人罪起訴郭、林2名少年，案件移由新北地院少年法庭審理。被害楊生家屬痛批，2名少年毫無悔意，只想脫罪，希望2人都得到應有懲罰，並發出千字聲明，感謝司法初步正義，檢察官公正的起訴，另外也提出6點建議，期盼司法系統能更健全。

犯保協會新北分會在案發後，除了提供被害家屬「一路相伴」服務及相關法律諮詢外，並依據《犯罪被害人權益保障法》協助家屬向新北地檢署申請犯罪被害補償金，新北地檢署5月22日開會審議通過，決定補償被害家屬180萬元遺屬補償金。