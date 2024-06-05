藝人唐治平73歲母親日前驚爆陳屍於頂樓墻角處，而唐卻時隔兩天才知悉母親死訊，更傳出他酗酒成性、繳不出房租等負面情事。唐還兩度否認死者是媽媽，且檢方相驗時大搞失聯，造成唐母遺體無法發還，須暫冰存板殯；據悉，檢察官昨天曾要求警方聯絡唐治平，但他卻傳出失聯，直至傍晚5時才接起電話，「我剛在睡覺，有空再順便去拿母親的資料。」

附近住戶透露，唐治平與母親在淡水該處租屋已有1年多時間，卻積欠長達半年的房租，並常看見唐治平拿著酒瓶在社區無所事事地閒晃，而唐母則會經常到社區看報紙。不過後來有鄰居出面澄清，認為唐治平酗酒成性、在社區滋事僅為謠傳。對此，唐昨晚現身派出所時也無奈曝露心聲，「我喜歡偶爾吃顆檳榔、抽煙喝酒，有時候拍戲還是工作累了，坐在路邊抽根煙，有犯法嗎？」

唐治平的遠房親戚到場協助相驗。（王揚傑攝）

士林地檢署檢察官昨天下午相驗，指示淡水警方聯繫唐治平到場，不過員警卻許久聯繫不上，直至傍晚5時才接起電話，「我剛在睡覺，有空再順便去拿母親的資料」，而唐母的遺體最後僅能暫時冰存板殯。

唐治平昨晚現身淡水分局派出所，面對媒體詢問為何母親遺體相驗並未到場，他則回應，「當時婦女遺體上所穿衣服的顏色、款式，與母親平常打扮風格完全不同，請員警協助撥開查看五官時，感覺不是母親。」