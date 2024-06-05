胃腸肝膽科醫師林相宏日前分享一位患者的AI大腸鏡畫面，指這次息肉多到連AI都差點當機，他和內視鏡室裡所有員工看到影像都尖叫出來，直呼恐怖，有密集恐懼症者慎入。

林相宏日前在臉書貼出大腸鏡畫面，表示他們的AI大腸鏡真的很辛苦，這次息肉多到感覺AI差點當機，所有員工看到影像都直接尖叫，影像中數不清的框框全部都是息肉，並解釋這個疾病叫做「小腸淋巴增生」，最常發生在小腸末端的迴腸。

息肉多到AI差點當機。（翻攝自胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所 臉書）

林相宏指出，小腸淋巴增生在內視鏡裡看起來有無數個0.5公分大小的結節，很像息肉，大部分沒有症狀，而有些人會腹痛、腹瀉、出血、腸阻塞，可能與一些免疫力不全、寄生蟲感染相關。沒有症狀的話可以觀察追蹤即可，但要小心可能與後續淋巴瘤病變有關，因此這個病重點在找出源頭問題，進一步做感染治療或改善免疫。

國泰綜合醫院消化內科主任洪志聖曾在「醫學報導」中指出，AI大腸鏡能協助醫師利用人工智慧偵測出息肉，對大腸息肉偵測率高達95.8%。過去研究指出，在AI協助下大腸鏡檢查可提高約14～30%的腺瘤偵測率，特別是肉眼不易見，卻又高風險的非隆起型腺瘤，近年已成為大腸鏡檢查的趨勢。