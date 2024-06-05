在台北國際電腦展COMPUTEX 2024上，訊連與英特爾共同展示Promeo及威力導演365（PowerDirector 365），這項合作利用Intel Core Ultra強大的處理器效能，展現了邊緣運算技術在生成式AI領域的潛力，並實現了硬體設備能在不連網的情況下保障資訊保密不外流。訊連第一事業群總經理林昭宏表示，Promeo的AI Magic Designer除了充分利用AI PC的邊緣運算能力，也為特別在乎商業機密的企業用戶提供相對保密的地端解決方案。雙方的合作將持續提供更多創新的生成式AI應用，在AI PC浪潮中為廣大用戶提供更多升級換機的動力。

訊連同步推出最新版本的威力導演365（PowerDirector 365），本次更新的一大亮點是對Intel OpenVINO toolkit的支援進行顯著優化，讓用戶能在節能模式和效能增強模式之間自由切換，實現高度靈活性和更高的工作效率。