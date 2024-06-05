因應科技發展迅速，為更快速跟上市場發展，能率亞洲資本在全球尋找具產業前瞻性以及技術實力的新創企業予以扶植，近年觸角除了電動車相關之外，AI亦是主要的佈局產業，至今在手的AI企業內容涵蓋智慧醫療、工廠自動化以及雲端服務等企業，包含了緯謙、鉅怡智慧、芯鼎、睿生光電、慧誠智醫、奇異科技、美思科技、智寶國際等。

能率創新表示，智寶國際開發為專業動漫遊戲IP開發及管理公司，長期經營日本ACG市場，與日本相關產業公司多有連結，因此有利於取得日本ACG市場之IP版權及周邊授權發展，能協助台灣企業進軍日本ACG市場，也因其在日本產業連結的優勢，吸引了台灣大哥大於2023年投資31.5%之股權。

今年AI風潮席捲全球，終端應用開始滲透進入消費者市場，而動畫設計產業屬於勞力密集產業，智寶國際深知此產業之痛點，因此在今年AI產業爆發之際，推出「AI動畫助手－AIFRED」導入動畫製作流程，動畫師只需將能量與時間專注在關鍵畫面與創意發想上，其他所需的畫面則由「AI動畫助手－AIFRED」自動生成，不只能節省20%以上的動畫製作時間，更能透過自動補幀的方式實現手繪動畫60FPS的表現、不僅更流暢、更具可看性，因此能率亞洲資本公司決議投資入股智寶國際開發公司。

目前智寶國際開發公司也正朝向資本市場進行規劃，計畫明年進行上市櫃。