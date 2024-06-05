慶祝黃埔建軍百年，總統賴清德將赴鳳山陸軍官校主持校慶，沒想到退役少將于北辰1日就在陸軍軍官學校的臉書粉專PO文下方留言指出，他沒有收到學校校慶的邀請函，引發許多網友嘲諷。于北辰最新親自回應，自己是一輩子反共，很害怕親共的退將到陸軍官校，讓學弟妹以為這就是他們的未來，「反共是我們學校的核心價值，我是陸軍官校前指揮官，我要給學生一些正常的教育，愛護台澎金馬，捍衛台灣，絕對是正確的」。

于北辰日前在陸軍軍官學校的臉書粉專貼文下留言，「小編您好～我是前學指部指揮官于北辰，學校校慶邀請函我沒收到，煩請查照！」不料卻引發眾多網友嘲諷，「臉皮是有多厚啊？沒邀請函就沒邀請函，還厚著臉皮在這邊用要的，可笑不可笑？」

于北辰3日在政論節目《新聞面對面》親自回應，自己以往都有收到校慶邀請函，因為他是陸軍官校的學指部指揮官，歷任的校長指揮官通常都會邀請，今年想說已經到六月初了還沒收到，所以就到陸軍官校的官網留言，「很有禮貌」，但陸軍官校小編還沒有回應，就有一票只有人頭沒有名字的酸民說「你這個敗類居然還來討邀請函、可恥不可恥」，但是他是陸軍官校畢業，又當學指部指揮官，校史館都有他的照片，沒拿到邀請函來問一下，居然說他是來討邀請函，還有一堆人罵他。

于北辰不滿說，「我是林彪嗎？我是背叛中華民國嗎?我一輩子反共」，還嗆網友要他表態反不反台獨，「這很莫名其妙」。

于北辰說，「我是一輩子反共，很害怕有一些親共的人、親共的退將，到了官校之後，讓這些學弟學妹誤認為這是他們的未來，但要讓未來領導國軍、從事保衛台灣工作的未來領導軍官知道，要用生命來捍衛台澎金馬，用生命來捍衛民主，絕對不能因為官大、年紀大就妥協。反共無罪，反共是我們學校的核心價值，我是陸軍官校前指揮官，我要給學生一些正常的教育，就是愛護台澎金馬，捍衛台灣，絕對是正確的」。