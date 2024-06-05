海軍某單位一名艦艇士官，日前受邀到士官長家飲宴，酒過三巡後居然性侵對方年僅11歲的女兒，事後傳出長官為了遮掩事實，試圖讓這名禽獸士官退伍賠償了事。對此，國軍證實確有此事，但否認要該士官「私下和解」，已經將當事者移法偵辦，同時撤職處分。

有網友4日在臉書社團「靠北長官2024」發文爆料，國軍某單位班長5月初受邀到某士官長住家飲宴喝酒，沒想到深夜竟性侵對方未成年女兒。

這起爆料指控，事發後該單位長官竟要該班長盡快辦理退伍，將退伍金賠給士官長，免得案發後被撤職汰除，最後都拿不到錢，甚至還希望該名士官長不要追究，「因為該班長真的醉了，無意識犯行，就用退伍金來彌補！」。

爆料者痛斥，相關高層是否怕官位不保才不敢秉公處理，「你們的良心在哪裡？如果今天是你女兒，會這樣搓圓仔湯嗎？」。

對此，國軍回應，前士官涉及違法情事，單位經查證屬實，秉「刑懲併行」原則，已於5月14日移法偵辦並核予「撤職」處分；續配合檢警調查，以正綱紀。

事件曝光後引熱議，網友紛紛留言痛批，「禽獸不如」、「11歲大概四年級或五年級，可能根本沒發育」、「戀童癖噁男」、「天啊，這真的太噁」、「垃圾，這種要重判吧，軍人又對未成年」、「這涉及兒少性交易防治跟兒少性剝削等法律，屬公訴罪（非告訴乃論），誰包庇誰死」。

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