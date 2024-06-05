小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。儘管AI PC點燃全球電腦市場前景，不過研究機構IDC最新報告指出，AI PC尚未能帶動今年電腦銷售成長，最大問題在於中國大陸，IDC指出，當地的電腦庫存依然位在高檔，拖累全球整體電腦市場表現。不計大陸，今年全球電腦出貨量估計年增2.6％。IDC預期大陸電腦市場2025年下半年前都復甦無望。

【1】AI效應還沒來！全球PC銷售 今年估零成長

雖然今年下半年將有多款AI PC進入市場，但IDC預期今年全球PC銷售零成長。人工智慧（AI）已成為兵家必爭之地，全球電腦製造商爭相推出可處理AI軟體任務的新電腦，英特爾、超微和高通等晶片巨頭皆推出支援人工智慧的電腦零件，戴爾、惠普、聯想、宏碁和華碩等電腦大廠都計劃在未來幾個月開始銷售AI PC。

【2】台積喜迎魏哲家時代

全球晶圓代工龍頭台積電4日舉行股東常會，魏哲家由劉德音手中接下董事長大位，宣告六年雙首長制告一段落，進入由魏哲家全面掌舵時代。魏哲家表示，看好AI及高速運算等應用對晶片需求，營收將逐季上升，預期全年成長將落在20％～25％間，並強調台積電「價值」，希望調漲價格。

【3】三巨擘挺 林百里：AI訂單太多

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日登場，晶片三雄力挺廣達，NVIDIA執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰，以及英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）相繼亮相廣達旗下雲達攤位，凸顯與雲達的深厚合作關係。廣達董事長林百里也透露，AI訂單太多，應用市場更大；甚至還打趣的說「AI太好玩，要延後退休」。

【4】外資圈共識：輝達Rubin平台 料採台積電3奈米

輝達執行長黃仁勳日前台大演講帶起供應鏈上漲熱潮，尤其初次揭露下一代Rubin AI GPU平台，引外資對晶圓代工龍頭台積電討論，外資圈共識是：Rubin平台可能採台積電3奈米製程，且未來AI產品採用更尖端的2奈米製程進度將會加快，擴大台積電受惠空間。

【5】美降息預期重燃 美元重貶

美國製造業活動連續兩個月萎縮，總體經濟浮現疲軟隱憂，重燃市場對聯準會(Fed)今年底前降息的預期，3日美元指數跌至2個月低點，美元兌歐元、英鎊和瑞士法郎，皆貶至3月中旬以來新低。