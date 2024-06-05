輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳來台一舉一動都備受關注，他日前和台積電創辦人張忠謀夫婦及廣達董事長林百里吃完晚飯後，又去寧夏夜市續攤吃蚵仔煎。寧夏夜市榮譽主委林定國透露，黃仁勳曾到寧夏夜市逛過5次，吃過詹記水果、營養三明治、蚵仔煎等，有次因人潮太多，沒吃東西就離開，隔天再帶父母去吃蚵仔煎。

寧夏夜市日前在臉書粉專上傳影片，並發文寫下「到底有多愛寧夏夜市？黄仁勳又來了，這次帶張忠謀、張淑芬夫婦及林百里等多位董事長。」一行人逛一逛最後決定吃「圓環邊蚵仔煎」。

根據《三立新聞網》報導，寧夏夜市榮譽主委林定國表示，黃仁勳逛過寧夏夜市5次，第1次來寧夏夜市品嘗詹記水果，第2次吃營養三明治，第3次因人潮太多，沒吃到東西就離開，隔天又帶父母到寧夏夜市吃蚵仔煎，第5次則是近期帶張忠謀、林百里等大咖來。

林定國透露，自從黃仁勳多次來訪後，寧夏夜市業績成長1到2成，吃過的攤位增幅更達6成。林定國提到，今年1月初黃仁勳有說會再來逛夜市，果然5月就再造訪，黃是否預告下次何時來台灣？林定國笑說「這我不能回答」，但期待黃仁勳再來寧夏夜市。