一名女大生在網路發文，好奇問現在的女大生都揹什麼包款外出？貼文引發討論，女網友表示會依據自身經濟能力決定包包的金額，以大學生來說最多人使用帆布包，價格便宜、容量大、耐用，且壞了或髒了也不心疼。

原PO近日於《Dcard》指出，一個名牌包的錢可以買很多平價包，她列出幾個心儀的平價品牌，包括CHARLES & KEITH、MICHAEL KORS等，價位約為2000元左右，好奇問女網友買包會以材質為優先考量，還是看順眼就入手？大學生都揹什麼樣的包包出門？

女網友皆表示，會依照個人收入決定包包價錢，以大學生來說，還未正式出社會工作，會選擇500元以下的包款，以方便、好看、容量大為主要，其中最多人提到帆布包，價格便宜又耐用，外出弄髒也不心疼，很適合還沒有經濟能力的大學生。

也有人說帆布包雖然容量大、很能裝，但沒有內袋，回家要找鑰匙經常要撈很久，會改作為購物袋使用。