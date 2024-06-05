輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，所到之處都引來大批民眾圍觀，顯見人氣之高，財信傳媒董事長謝金河撰文分析，黃仁勳和特斯拉執行長馬斯克同樣是美國產業的超級巨星，黃仁勳卻有2大高明處明顯勝出，像是這次Computex似乎刻意不跟台灣總統賴清德見面。

謝金河指出，過去馬斯克是鎂光燈聚焦的超級明星，如今這個光環落在黃仁勳身上，在特斯拉最風光的時候，市值高達1.2432兆美元，那時輝達只有二千多億美元，如今暴增至2.8兆美元，特斯拉剩不到6千億美元，兩家公司差距拉大。

謝金河分析黃仁勳的高明處，他遵守美國政府的法律規定，而且，他天天和供應鏈廠商打成一片，但他從不與台灣的政府有公開的接觸，昨天賴總統親臨Computex致敬，黃仁勳跑去雲達的攤位刻意避開。

相比黃仁勳對台灣的友善，馬斯克則經常倒打台灣一把，謝金河提到，電動車的原形最早起於台灣，台灣的和大、富田都是最早的供應鏈成員，但馬斯克把供應鏈全部搬到大陸，如今養大了大陸電動車企，特斯拉慢慢被大陸電動車企吞噬，前景恐怕黯淡。

謝金河說，黃仁勳高明的地方是他知道台灣的企業不會自創品牌，回頭反噬老大，他努力帶著供應鏈，一起把AI的餅做大，輝達強大，台灣的供應鏈成員也會跟著他壯大，「黃仁勳是壯濶台灣的推手！反而是馬斯克在關鍵時刻經常倒打台灣一把，雙方格局大不同！」